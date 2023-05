Ohne Versicherung war am Mittwochnachmittag ein 37-Jähriger aus dem Kreis Germersheim unterwegs. Er fiel den Polizeibeamten gegen 16.15 Uhr in der Josef-Probst-Straße in Germersheim auf. Bei der Kontrolle gab der Mann an, dass ihm nicht bekannt gewesen sei, dass der E-Scooter versichert werden müsse. Der Roller wurde sichergestellt, und der 37-Jährige muss sich wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.