Ein 27-jähriger Fahrradfahrer wurde am späten Samstagabend in der Sondernheimer Straße von der Polizei kontrolliert. Er fiel den Beamten auf, weil er keine Beleuchtung an seinem Fahrrad hatte. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass er sehr stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort 1,96 Promille. Den jungen Mann erwartete im Anschluss an die Kontrolle eine Blutentnahme. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.