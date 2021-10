Am Samstagmorgen führten Germersheimer Polizisten insgesamt drei Lasermessungen durch. Bei starkem Verkehrsaufkommen kam es in der Hauptstraße in Bellheim zu insgesamt acht Geschwindigkeitsverstößen. Einer davon hatte zudem sein Handy am Ohr. Danach wurde der Verkehr in der Ludwig-Erhard-Straße in Germersheim überwacht. Hier hielten sich erfreulicherweise alle Verkehrsteilnehmer an die erlaubte Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometer. Zuletzt wurde die Kontrolle in der Straße „Am Unkenfunk“ in Germersheim fortgesetzt. Hier waren insgesamt neun Autofahrer zu schnell. Weiter wurden ein nicht ordnungsgemäß gesichertes Kind und ein Autofahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt.