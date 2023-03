Ein 35-jähriger Motorradfahrer wurde am Montagnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der L556 schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann gegen 17.40 Uhr in Richtung Bruchsal. Aus bislang unbekannter Ursache und offenbar trotz eingeleiteter Bremsung fuhr der 35-Jährige auf einen vor ihm fahrenden bremsenden Toyota auf. Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer über das Dach des Autos geschleudert und kam im Grünstreifen zum Liegen. Der Mann zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 63-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Ein Kind, das mit im Auto saß, erlitt jedoch vermutlich einen Schock. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden kann bisher noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei ergaben, dass dem Motorradfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.