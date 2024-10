Ein 22-Jähriger hat am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr mit seinem Mofa einen Unfall am Bahnhof in Germersheim verursacht. Ein einem Auto, das beteiligt war, entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Das Mofa hatte kein Versicherungskennzeichen, der 22-Jährige keinen Führerschein noch eine Prüfbescheinigung für das Kleinkraftrad. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.