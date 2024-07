Da saß wohl der Falsche am Steuer: Ein 19-Jähriger geriet in der Nacht auf Samstag, gegen 3.45 Uhr in eine Polizeikontrolle. Auf dem Beifahrersitz saß ein weiterer junger Mann, der, wie sich später herausstellte der Halter des Autos war. Der Autofahrer gab spontan zu, dass er keine Fahrerlaubnis besitze. Er berichtete, laut Polizei offensichtlich als Ausrede, dass der Halter Alkohol getrunken habe und deshalb er gefahren sei. Ein freiwilliger Test beim Beifahrer ergab einen Nullwert, beim Autofahrer jedoch einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Zudem bemerkten die Beamten Auffälligkeiten, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein freiwilliger Urintest verlief positiv auf verschiedene illegale Stoffe. Den jungen Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren. Der 20-jährige Halter des Wagens konnte die Fahrt mit seinem Pkw fortsetzen. Gegen ihn wird ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet, weil er die Autofahrt ohne Führerschein mit seinem Wagen zuließ.