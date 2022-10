Ein leerer Tank ist einem 50-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Karlsruhe am Donnerstag zum Verhängnis geworden. Gegen 10.45 Uhr blieb der Pkw laut Polizei auf der linken Fahrspur der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen im Bereich der Anschlussstelle Bellheim-Süd aufgrund eines leeren Tanks liegen. Die zur Verkehrssicherung hinzugekommenen Beamten stellten, dass der 50-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch bemerkten sie bei dem Fahrer „betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten“. Die am Auto angebrachten Kennzeichen waren am Vortag im Dienstbezirk der Polizei Philippsburg gestohlen worden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. Dem 50-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Bis zur Beendigung der Abschlepparbeiten kam es für rund eine Stunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen.