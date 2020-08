Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis muss sich ein 35-jähriger Lkw-Fahrer nach einer Verkehrskontrolle am Donnerstag in der Poststraße verantworten. Die eingesetzten Polizeibeamten überwachten das Durchfahrtsverbot für Lastwagen zwischen 12.15 und 12.45 Uhr und hatten daraufhin den „Brummifahrer“ kontrolliert. Der Fahrer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklassen, ein Ermittlungsverfahren war die Folge. Zudem war für den Lkw-Fahrer an dieser Stelle die Fahrt beendet. Weitere Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot wurden in dem Zeitraum nicht festgestellt.