Am Nachmittag des 21. März hat eine Bundespolizeistreife in Neulauterburg den Fahrer eines Fahrzeuges mit deutschem Kennzeichen kontrolliert. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Beamten fest, dass der TÜV bereits seit Juni 2023 abgelaufen war sowie das Fahrzeug und die Kennzeichen gestohlen wurden. Weiterhin gab der 68-jährige deutsche Fahrer an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und bereits seit 54 Jahren ohne Führerschein zu fahren. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, das Auto und die Kennzeichen wurden sichergestellt. Zum Tatvorwurf des Diebstahls machte er keine Angaben. Der Mann, die Kennzeichen sowie das Fahrzeug wurden zuständigkeitshalber an die Polizei Wörth zur weiteren Bearbeitung und Ermittlung übergeben.