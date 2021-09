In den Abendstunden am Mittwoch führten Germersheimer Polizisten am Paradeplatz und der Rheinbrückenstraße Verkehrskontrollen durch. Dabei konnten insgesamt sechs Fahrzeuge mit Mängeln festgestellt werden. Zwei Autofahrer hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. Eine 34-jährige Autofahrerin war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihre Fahrt war somit beendet und ein Strafverfahren die Folge, so die Polizei.