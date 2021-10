Eine 47-jährige Rollerfahrerin wurde am Donnerstag, 19 Uhr, in der Ludwigstraße in Berg kontrolliert. Für das geführte Kraftfahrzeug konnte sie keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Im Zuge der weiteren Kontrolle wurden Anzeichen auf einen aktuellen Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt. Die Fahrerin räumte den Konsum von Marihuana ein. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.