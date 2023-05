Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Neuland scheint auf Johannes Schad eine magische Anziehungskraft auszuüben. Dabei geht es weniger um neue Länder. Schad ist Arzt und sammelt seit gut zehn Jahren internationale Erfahrungen in Katastropheneinsätzen. Im Landkreis Germersheim war er mit den Wuhan-Rückkehrern in Quarantäne und am Aufbau der Corona-Hilfsstation beteiligt.

Johannes Schad ist in Stuttgart geboren, Facharzt für Chirurgie und leitender Notarzt. Einsätze für das DRK, IKRK und die Föderation führten ihn nach Kenia, Haiti und