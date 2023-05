Bislang unbekannte Täter sind zwischen vergangenem Mittwoch und Montag auf das Gelände einer Baustelle in Bellheim eingebrochen. Sie schafften es laut Polizei augenscheinlich nicht, in einen Container auf dem Gelände zu gelangen und zogen ohne Beute von dannen. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise an die Polizei Germersheim, Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.