Als IT-ler ist Digitalisierung „selbstverständlich ein Hauptthema für mich“, sagt Marc-Andre Pantea. Auch im Wahlkampf. Er arbeitet für die IT- und Datensicherheit bei Blanc und Fischer IT im Kraichgau. Zum Kernthema im Gespräch wird aber immer wieder Nachhaltigkeit in allen Bereichen. „Da kann die Digitalisierung sicher dazu beitragen.“ Der Lingenfelder kandidiert bei der Landtagswahl am 14. März im Wahlkreis Germersheim für Bündnis 90/Die Grünen.

Pantea, der über den „Umweg“ Zeitsoldat mit Studium der Geschichte und Sozialwissenschaften bei der Bundeswehr zur Informatik kam, ist 43 Jahre alt,