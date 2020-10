Am Freitag sollte die Verbrauchermesse offerta eigentlich eröffnet werden. Doch angesichts der sprunghaft angestiegenen Inzidenzwerte für die Stadt und den Landkreis Karlsruhe sah sich Oberbürgermeister Frank Mentrup gezwungen, die Messe kurzfristig abzusagen. „Dieser Schritt fällt nicht leicht, weil er die Aussteller wirtschaftlich hart treffen kann und unserer Messegesellschaft weitere Einnahmeausfälle beschert“, so Mentrup in einer Pressemitteilung. Die Eindämmung der Pandemie habe jedoch höchste Priorität. In Abwägung der gesundheitlichen Risiken für Besucher und Beteiligte aber auch zum Schutz der Bevölkerung sah er sich in Abstimmung mit den Fraktionen im Gemeinderat zu dem Schritt gezwungen. Die Absage treffe nicht nur den Veranstalter, sondern in erster Linie die regionale Wirtschaft, so Messechefin Britta Wirtz. „Das Stattfinden der offerta galt als wichtiges Signal, als Motor, um die Wirtschaft anzukurbeln. Alle bereits geleisteten Zahlungen der Aussteller an die Messe Karlsruhe werden vollumfänglich zurückerstattet. Gleiches gilt für alle, die sich bereits ein Ticket für die offerta gekauft haben.