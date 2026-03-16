Einen 53-Jährigen, gegen den ein Haftbefehl vorlag, haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr am Grenzübergang B9/Bienwald festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, legte der Mann, der mit einem Auto unterwegs war, bei der Kontrolle einen georgischen Reisepass und eine belgische Asylbescheinigung vor. Deswegen habe sich der Verdacht ergeben, dass er unerlaubt einreisen wollte. Eine Überprüfung im Fahndungssystem ergab laut Mitteilung mehrere Ausschreibungen, unter anderem zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen Diebstahls. Darüber hinaus lagen mehrere Aufenthaltsermittlungen vor: durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden, das Amtsgericht Gießen und das Amtsgericht Karlsruhe wegen verschiedener Diebstahlsdelikte. Der 53-Jährige wurde zum Bundespolizeirevier in Kandel gebracht, wo ihm der bestehende Haftbefehl eröffnet wurde. Da er die offene Geldstrafe von 900 Euro nicht bezahlen konnte, wurde der Mann zur Verbüßung von 15 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal gebracht. Zusätzlich wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise eingeleitet.