Die zurückliegenden regenreichen Wochen und Monate bescheren in diesem Jahr eine sehr üppige Vegetation. Ganz gleich ob Gräser auf den Wiesen, Getreide auf den Feldern oder Rosen in den Privatgärten. Sehr hoch hinaus, so zu sagen dem Regen entgegen, strebt im Moment ein Staudenrittersporn im Garten von Roland Häfele in Rheinzabern. Die Blüte hat eine Höhe von zirka 2,20 Meter erreicht und strahlt als Superstar aus dem Staudenbeet. Wer den Staudenstar mit eigenen Augen bestaunen will hat an den kommenden fünf Sonntagen dazu die Gelegenheit. Dann ist der Garten von Roland Häfele, genannt „Le Petit Paradis“, in der Rappengasse in Rheinzabern, bei freiem Eintritt, immer von 11 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet