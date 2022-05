Familie Schirmer öffnet am Sonntag, 15. Mai, wieder ihren Garten für Besucher. Von 11 bis 18 Uhr können Gartenfreunde das Kleinod im Maxburgring 9 besichtigen. „Die Aktion offener Garten ist kein Wettbewerb sondern eine Herzensangelegenheit“, betonen Kornelia und Gerhard Schirmer. Was das reizvolle an der „offenen Gartentür“ sei, könne schnell auf den Punkt gebracht werden: Verborgene Gartenschätze werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und der Austausch unter Gartenfreunden ist stets fruchtbar. Wer auf der Suche nach Inspirationen, Tipps oder Ausflügen ins Grüne ist, sei hier richtig, versprechen die Schirmers. Schon im Mai erwartet der Besucher eine frühlingshafte Blütenpracht und vieles mehr. „Diese offene Gartentür ist für uns zu einer Angelegenheit des Herzens geworden. Denn mit dieser Veranstaltung werden wir wieder Menschen unterstützen“, informiert Kornelia Schirmer. Angeboten werden Kaffee und Kuchen.

Info



https://www.schirmers-green-room.de/