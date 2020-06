Der „Tag der offenen Gartentür“ in Rheinland-Pfalz findet am Sonntag, 28. Juni, statt. Dann öffnen im Saarland, in Rheinland-Pfalz und angrenzenden Gebieten viele Gärten ihre Tür für Besucher. Der „Tag der offenen Gartentür“ bietet Gelegenheit, sich die privaten Gärten anderer Gartenliebhaber anzuschauen und Anregungen für den eigenen Garten zu sammeln. Mit diesem besonderen Tag möchte der Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz die Wertschätzung für die Gartenkultur fördern, möchte für die Erhaltung und Schaffung lebendiger, liebevoll gestalteter Gärten werben. In diesem Jahr muss die Veranstaltung sich besonderen Hausforderungen stellen, die Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten. Die Gärten sind von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Bellheim: Doris und Hans Hock, Maxburgring 6, altersgerechter ebenerdiger Garten, pflegeleicht gestaltet mit kleinem liebevollen Nutzgarten und Teich.

Kornelia und Gerhard Schirmer, Maxburgring 9, Bellheim, Telefon 07272 775755, harmonischer Cottage-Garten mit gemütlichen Sitzgelegenheiten, seltenen Stauden, Pool, Teich, Kunstobjekten und Gartencafé (www.facebook.com/kornelia.schirmer.9).

Zeiskam: Rosemarie und Heinz Lechner, Friedhofstraße 12a, Telefon 06347 6626, großer bäuerlicher Garten mit Sommerblumen, Stauden, Blütensträuchern und Rosen, kleiner Teich, Wiese mit Obstgehölzen und Hühnerhaltung.

Die ursprümglich gemeldete Beteiligung des Obst- und Gartenbauvereins Schwegenheim entfällt.