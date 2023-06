Anlässlich des 100. Jubiläums des Gartenbauverbandes Saarland/Rheinland-Pfalz öffnen die privaten Gärten zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre Türen. Für Gartenfreude ist traditionell das vierte Juniwochenende von großer Bedeutung, so auch am Sonntag, 25. Juni, von 10 bis 18 Uhr. Auch Familie Schirmer im Maxburgring 9 in Bellheim ist wieder mit dabei.

Ob Rosenpracht, Schattengarten oder kleine Teichlandschaft – Gärten sind so vielfältig wie ihre Besitzer. „Da wir auch diesem Jahr die Aktion wieder unter den sozialen Aspekt gestellt haben, laden wir alle Gartenfreunde ein, uns zahlreich zu besuchen und uns mit einer Spende für Kaffee und Kuchen zu unterstützen“, teilt Kornelia Schirmer mit. Aber nicht nur der Kaffee und Kuchen könnten genossen werden, auch die zahlreichen Sitzplätzen Garten, egal ob in der Sonne und oder im Schatten, seien ein Genuss.

Schirmer kündigt an, dass wie schon im vergangenen Jahr Pflanzendoktor Hartmut Pauli ihren Garten besuchen werde. Der Pflanzendoktor vom Gartencenter Edesheim beantwortet von 12 bis 17 Uhr alle Fragen in Bezug auf Krankheiten, Vermehrung und anderes Wissenswertes. Wer will, könne seine Pflanzen mitbringen, Pauli helfen, verspricht Schirmer.

Info



Weitere Infos unter www.schirmers-green-room.de