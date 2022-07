Die Familien Schirmer und Bierweiler feiern einen tollen Erfolg beim Tag der offenen Gartentür, der Initiative des Gartenbauverbandes Saarland/Rheinland-Pfalz. Bei ihrer Aktion „Hilfe für bedürftige Familien im Ahrtal“ kam die stolze Summe von 3037 Euro zusammen. Beide Familien hatte ihre privaten Gartenparadiese geöffnet, sie verkauften Kuchen und hatten eine Tombola organisiert. Wem mit dem Geld letztendlich geholfen werde, stehe noch nicht fest, teilen die beiden Familien mit. Schon in den vergangenen Jahren haben die Schirmers und Bierweilers soziale Einrichtungen mit ihrem Geld unterstützt, auch ins Ahrtal flossen schon spenden. „Unser Dank gilt all denen, die uns unterstützt haben mit Kuchenspenden, Spenden von Gemälden oder Blumen für die Tombola“, sagt Kornelia Schirmer. Auch im nächsten Jahr wolle man wieder eine Aktion starten, kündigt sie an. Der Garten der Familie Schirmer im Maxburgring 9 kann noch bis September einmal monatlich besichtigt werden. Auch der Erlös aus diesen Besichtigungstagen werde für wohltätige Zwecke verwendet, so Schirmer.

Info



www.schirmers-green-rom.de