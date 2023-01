Die Summe von 1100 Euro haben Roswitha Bierweiler und Kornelia Schirmer von der Bellheimer Initiative Offene Gärten an Familie Süß aus Hochstadt überreicht. Der sechsjährige Phil Süß leidet an einem seltenen Gendefekt. In den vergangenen Wochen wurden Spenden gesammelt, um einen Therapiehund für Phil zu finanzieren. Das Geld der Initiative Offene Gärten wurde bei einem Lichterabend Mitte Dezember gesammelt und soll helfen, die Folgekosten für den Therapiehund zu decken. „Bei dem Lichterabend war Phil eine Zeitlang bei uns und unterstütze uns mit viel Freude bei der Glühweinausgabe“, berichtet Kornelia Schirmer. In den vergangenen Jahren hat die Initiative Offene Gärten schon zahlreiche wohltätige Einrichtungen oder in Not geratene Menschen unterstützt. „Wir wollen unsere Aktionen auch in diesem Jahr fortsetzen“, kündigt Schirmer an.