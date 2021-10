„Das Jahr 2021 war für unsere offenen Gärten ein voller Erfolg“, resümiert Organisatorin Kornelia Schirmer. Mit der Aktion „Offene Gärten“ seien für die Flutopfer im Ahrtal rund 3000 Euro erwirtschaftet worden. Die Spenden kamen durch die Bewirtung der Gartenbesucher mit selbst gebackenen Kuchen und die Kaffeeaktion zustande. Die Bewohner des Maxburgrings haben sich aktiv an der Spendenaktion beteiligt. Durch die Gemeinschaft des Maxburgrings sei die Idee einer Gartenreise geboren worden, so Schirmer. Vom 7. bis 11. September 2022 wird eine Gartenreise in die Niederlande/Gelderland und nach Nord-Brabant angeboten. Weitere Infos unter www.schirmer-green-room.de und unter der folgenden Telefonnummer 07272-9297358.