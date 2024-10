Vom 4. bis 10. November öffnen Chöre und Vokalensembles in ganz Deutschland wieder allen Interessierten die Türen zu ihren Proben. Mit dieser Aktion soll neuen Mitsängerinnen und -sängern die Gelegenheit gegeben werden, unkompliziert musikalisch Kontakt zu knüpfen. Auch „Vivida Vox“ gehört zu den Ensembles, die an der „Woche der Chöre“ teilnehmen.

Die offene Probe im Rahmen der „Woche der offenen Chöre“ findet am Freitag, 8. November, 19 Uhr, im Katholischen Pfarrzentrum in Rülzheim, Am Deutschordensplatz, statt. Unter dem Motto „einfach mal dabei sein, mitsingen und den Alltag hinter sich lassen“, freut sich der Chor über jeden, der sich Einblick in die Probenarbeit schaffen möchte. Vorbeischauen, eine Chorprobe miterleben und Chormusik (wieder) für sich entdecken. Die Chorproben von „Vivida Vox“ finden jeden zweiten und vierten Freitag im Monat an unterschiedlichen Probeorten in der Umgebung statt.

Näheres unter vivida-vox.de .