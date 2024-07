Bernd Odenwald wurde von der Mitgliederversammlung des 1. Harmonika-Orchesters für weitere zwei Jahre als Vorsitzender im Amt bestätigt, das er bereits seit über 40 Jahren innehat. Seine Stellvertreterin bleibt Heidi Gundermann.

In seinem Rückblick verwies Odenwald auf vielfältige Aktivitäten innerhalb des Vereins und hob dabei den Ehrungsnachmittag besonders hervor. Sein Dank galt den Dirigenten Peter Kremer, Inge Zimmermann und Michael Kern, für die geleistete Arbeit. Der Verein zähle 107 Mitglieder, davon seien 42 als aktive Musiker tätig. Dirigent Peter Kremer zeigte sich mit den Leistungen des Orchesters zufrieden. Er rief dazu auf, die Proben regelmäßig zu besuchen, um das erreichte musikalische Niveau zu erhalten. Die Hobby-Gruppe, unter der Leitung von Michael Kern, funktioniere bestens. Was die Nachwuchsarbeit betriff, so sollen laut Odenwald, verstärkte Bemühungen unternommen werden, um Jugendliche für die Harmonika-Musik zu gewinnen.

Info

Neuwahlen: Vorsitzender: Bernd Odenwald, 2. Vorsitzende: Heidi Gundermann, Schriftführerin: Sabine Glatz, 2. Schriftführerin: Julia Boltz, Kassier: Bernhard Verlohner, Dirigent: Peter Kremer, Jugendvertreterin: Inge Zimmermann, Vertreter Hobbygruppe: Michael Kern, Notenwartin: Eva-Maria Schmitt, Ehrendirigent: Gerd Boltz. Kassenprüfer: Inge Retzer und Helmut Schwind.

Termine: Sonntag, 25. August, Mitwirkung bei 1250-Jahrfeier der Gemeinde; Samstag, 23. November, Jahreskonzert.