Katrin Ochsenreihter, bisher stellvertretende Vorsitzende, ist nun Vorsitzende des SPD-Ortsverbands und löst damit Jürgen Stoffel ab. „Mit Blick auf die aktuelle Situation“ sieht der Ortsverband „einen klaren Bedarf“, sich zu Themen wie der Energieversorgung und -sicherheit für Rülzheim und die Verbandsgemeinden kurz- und langfristig konkreter zu positionieren. Obwohl der Wunsch nach einem Ausbau der erneuerbaren Energiequellen vor Ort übergreifender Konsens im Gemeinderat sei, gebe es hier „wenig Fortschritte“. Daher müsse damit begonnen werden, konkrete Lösungen zu erarbeiten, durch- und umzusetzen. „Ein erhöhtes Maß an Unabhängigkeit sollte hier klares Ziel sein.“ Auch die voranschreitende Klimaveränderung soll bei der Planung der öffentlichen Versorgung noch stärker Berücksichtigung finden, um auf Dürrephasen oder starke Unwetter besser vorbereitet zu sein. Einen weiteren Handlungsbedarf sieht der neue Vorstand auch hinsichtlich der Kommunalwahlen 2024, bei der die SPD ihr Ergebnis von 2019 weiter verbessern will. Dafür sollen konkrete Lösungsansätze geschaffen und diese als Ziele im Wahlprogramm verankert werden. Dies möchte die SPD „als Zeichen von Kooperationsbereitschaft an die anderen Fraktionen“ verstanden wissen. Bekannte SPD-Themen wie bezahlbarer Wohnraum, Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen sowie nachhaltige Stadtplanung und Verkehrssicherheit würden auch weiter im Fokus bleiben.

Info



Vorstand: Vorsitzende: Katrin Ochsenreither; 2. Vorsitzender: Thomas Schöltzel; Schriftführer: Jürgen Stoffel; Kassenwart: Wolfgang Röhrling; Beisitzer: Fritz Knutas (seit 2019 auch 2. Beigeordneter der Gemeinde), Anneliese Röhrling und Irene Trautmann-Koellner.