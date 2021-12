Agnes Linea Weisheit aus Rheinzabern ist neue Vorsitzende des Kreisverbandes der Obst- und Gartenbauvereine (OGV). Sie wurde von 33 Delegierten als Nachfolgerin des bisherigen Vorsitzenden Karl-Heinz Werling gewählt. Die Delegierten, sie vertraten rund 2300 Mitglieder aus den 14 Ortsvereinen, bestätigten außerdem die gleichberechtigten Stellvertreter Reinhold Löffler und Michael Albrecht in ihren Ämtern. Der neu gewählte Geschäftsführer, Tobias Gärtner vom OGV Jockgrim verabschiedete zusammen mit dem Geschäftsführer der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz, Roger Marti, den bisherigen Vorsitzenden Karl-Heinz Werling. Werling möchte weiterhin zusammen mit Astrid Best als Beisitzer den neuen Vorstand tatkräftig unterstützen. Der neue Vorstand will die Zusammenarbeit der Ortsgruppen und das fachliche Angebot im Kreis stärken. Darüber hinaus werden sich die Gartenbauvereine für ein Spendenprojekt für eine Wiederbepflanzung mit Obstbäumen im Ahrtal engagieren.