Am 14. Juli 2021 wurde das Ahrtal von einer schrecklichen Flutkatastrophe heimgesucht. Die Bilder der immensen Zerstörungen und der folgenden Not lösten eine große Hilfswelle aus, auch von Südpfälzern. Und es geht weiter.

Bis heute gab und gibt es Aktionen, um Spenden für die Betroffenen zu sammeln. Andere halfen und helfen, oft ehrenamtlich, vor Ort beim zähen Wiederaufbau mit. Auch die Obst- und Gartenbauvereine in der Südpfalz gehören zu diesen Helfern.

Tobias Gärtner, Geschäftsführer des Kreisverbandes der Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis Germersheim, gab einen aktuellen Stand zu der im Herbst 2021 gestarteten Hilfsaktion. Keimzelle der Aktion war demnach der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Jockgrim, der anlässlich seines Herbstfestes im Jahr 2021 die ersten Spenden für eine Baumpflanzaktion im Ahrtal sammelte. Gärtner und die Vorsitzende des OGV-Kreisverbandes, Agnes Weisheit, mobilisierten die anderen Ortsgruppen im Landkreis. Sie konnten die Landräte der Kreise Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den Bürgermeister der Stadt Landau für ihre Aktion gewinnen; Staatssekretär Andy Becht wurde Schirmherr. Auch der Verband der Obst- und Gartenbauvereine Saarland/ Rheinland-Pfalz schloss sich der Aktion an. Gemeinsam sammeln sie Spenden und fanden dafür einige große Sponsoren, wie die Hornbach- und die Sparkassen-Stiftung Südliche Weinstraße, Rotarier-Vereine, die Firma Daimler Truck, Wörth, oder Toto Lotto Rheinland-Pfalz. Dank ihrer Spenden und der vieler Privatpersonen seien bisher rund 42.000 Euro zusammengekommen. „Uns fehlen aber noch rund 18.000 Euro“, sagte Tobias Gärtner.

Schwierige Kontaktsuche

„Unsere Suche nach Partnern im Ahrtal dauerte lange“, erinnerte er sich. Die von der Flut betroffenen Menschen hätten anfangs schlicht andere, vorrangigere Probleme zu lösen gehabt als das Pflanzen von neuen Obstbäumen. Im letzten Sommer habe es dann endlich erste Kontakte gegeben zu Vereinen in der Verbandsgemeinde Adenau und in Schuld, Insul und der Stadt Sinsig. Grundstücke zum Pflanzen von 300 Obstbäumen, die für das Ahrtal geeignet sind, seien gefunden worden. Das bisher eingegangene Geld reiche für den Kauf der Bäume, finanziert werden müssten jedoch noch die Materialien für das Anpflanzen selbst, wie zum Beispiel Bodenverbesserer, Pfähle, Seile zum Anbinden der jungen Bäume, Hornspäne für die Pflanzlöcher oder Wassersäcke für eine ausreichende Wasserversorgung und die Pflegekosten in den ersten Jahren.

Der Termin für die Pflanzaktion stehe. Er soll am letzten Wochenende im Oktober stattfinden und starte mit einem Pressetermin am Freitag, 25. Oktober, vor Ort im Ahrtal. An diesem Abend würden auch die rund 30 freiwilligen Helfer aus den Obst- und Gartenbauvereinen der Südpfalz anreisen. Samstags kämen aus dem Ahrtal zwischen 30 und 40 weitere Personen dazu, die alle zusammen die Bäume setzen werden. Ein gemeinsames Fest soll den Tag beschließen.

Info

Der Kreisverband Germersheim der Obst- und Gartenbauvereine bittet um Spenden unter dem Stichwort „Spende Ahrtalpflanzaktion 2024“ an die Sparkasse Südpfalz, IBAN DE70 5485 0010 0000 0060 80, unter der Nennung des vollständigen Namens und der Angabe der Adresse des Spenders. Auf Wunsch werden Spendenquittungen ausgestellt.