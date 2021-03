Der Streit um die Spielhalle in der Lingenfelder Bahnhofstraße geht weiter. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz hat die Berufung von Betreiber Maximilian Brechtel zugelassen. Ein Gerichtssprecher begründet dies auf Anfrage damit, dass noch eine Reihe schwieriger Rechts- und Tatsachenfragen zu klären seien. Die Ortsgemeinde Lingenfeld hatte in erster Instanz gegen die Kreisverwaltung vor dem Verwaltungsgericht in Neustadt geklagt, das die Baugenehmigung als rechtswidrig ansah. Die Frage, die das Gericht klären muss, ist, ob sich die Spielhalle in der ehemaligen Gaststätte am Bahnhof in die Umgebung einfügt, weil es für das Gebiet keinen Bebauungsplan gibt. Das OVG prüft laut seinem Sprecher nun, ob das Verwaltungsgericht die hierfür maßgebliche nähere Umgebung zutreffend abgegrenzt hat und wie diese baurechtlich, von der Nutzungsart her zu qualifizieren ist. Denn davon hänge ab, ob die kleine Spielhalle als Vergnügungsstätte nicht doch zulässig ist. Vertreter des Gerichts machten sich am Dienstag gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten ein Bild vor Ort. Dazu äußert sich der Gerichtssprecher jedoch nicht, weil es sich um einen nicht-öffentlichen Termin im sogenannten vorbereitenden Verfahren handele. Der Streit wird ihm zufolge aber in einer öffentlichen Sitzung vor dem Achten Senat in Koblenz verhandelt, einen Termin gibt es noch nicht.