Mit Oberst Jeffery Higgins hat die US-Army-Garnison (USAG) in Kaiserslautern einen neuen Kommandeur. Am Donnerstag übernahm er das Kommando von Oberst Reid Furmann, der nach Mitteilung der US-Armee seit Juli 2022 in der Funktion ist und nun nach San Antonio, Texas, wechseln wird. Das Einsatzgebiet der USAG umfasse mehr als 30 Army-Einrichtungen in zwei deutschen Bundesländern, darunter die Ramstein Air Base, das Germersheimer US-Depot und bis vor kurzem auch Army-Einrichtungen in Rumänien und Bulgarien. Folglich sei die USAG Rheinland-Pfalz eine der komplexesten und wichtigsten Garnisonen der US-Armee.