Mit dem sogenannten kleinen Fahrplanwechsel am Sonntag, 13. Juni, gehen die beliebten Saisonzüge an den Start. Sofern es die Pandemiebedingungen zulassen, ist der letzte Betriebstag für die speziell auf die Bedürfnisse von Tagestouristen zugeschnittenen Züge der 1. November. Fahrgäste ins Elsass werden gebeten, sich über die jeweils tagesaktuellen Einreisebestimmungen zu informieren. Samstags, Sonn- und Feiertags fährt in Wörth wieder der Oberrhein-Express nach Strasbourg ab – mit vier umsteigefreien Zugpaaren, wie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr mitteilt. Die Züge sind im rheinland-pfälzischen Nahverkehrsportal www.rolph.de sowie www.bahn.de und www.vrn.de abrufbar. Für die Fahrten bis nach Lauterbourg, Wissembourg und ins Dahner Felsenland gelten innerhalb von Rheinland-Pfalz das Rheinland-Pfalz-Ticket, innerhalb des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar auch das dort angebotene Tagesticket. Für Wochenend-Fahrten über Wissembourg und Lauterbourg hinaus bis Haguenau oder Strasbourg bietet sich das Ticketplus Alsace von VRN und KVV an.