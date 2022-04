[Aktualisierung: Freitag, 10.40 Uhr] Gravierende Auswirkungen auf den Bahnverkehr zwischen Wörth und Germersheim hat weiterhin der Oberleitungsschaden, den ein Lastwagen am Bahnübergang in Rülzheim verursacht hat. Seit Donnerstagmittag ist die Strecke ohne Strom, die Stadtbahnen der Linien S51 und S52 fahren nicht, andere Züge können die Strecke auch nicht nutzen. Die Reparaturarbeiten dauern laut Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) mindestens bis Freitatgnachmittag an. Die AVG rät ihren Fahrgästen, sich vor Fahrtantritt über www.avg.info im Verkehrsticker zu informieren.

Am Donnerstag hatte es Verwirrung um den Ort gegeben, an dem ein Lastwagen die Oberleitung demoliert haben soll. Mehr dazu lesen Sie hier.

Von der Bundespolizei gibt es inzwischen Neues zum Unfallhergang