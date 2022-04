Wegen eines Oberleitungsschadens ist die Bahnstrecke Wörth - Germersheim derzeit ohne Strom. Zwischen der Haltestelle Wörth Zügelstraße und dem Bahnhof Germersheim wurde deshalb ein Busnotverkehr eingerichtet. Das teilt der Karlsruher Verkehrsverbund jetzt mit. Bahnreisende könnten zum Beispiel in Wörth direkt in den Bus umsteigen. Über die Fahrzeiten informierten „Anlaufpunkte in den Schaukästen“, heißt es in einer Telefonansage.