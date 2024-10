Die Obergasse ist die Gemeindestraße in Steinweiler, die den größten Sanierungsbedarf (viele Schlaglöcher, Flickwerk) hat und deren Ausbau als nächstes in Angriff genommen werden soll. Das beschloss der Ortsgemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung mit Mehrheit. Die Obergasse steht deshalb auch ganz oben im Straßenausbauprogramm der Ortsgemeinde. Es folgen Kirchstraße, Haselschussgasse und Steingartenweg. Für den Ausbau der Obergasse rechnet man mit Gesamtkosten in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Zur Finanzierung werden Fördermittel beantragt, die allerdings Planungsarbeiten erforderlich machen. Diese werden jetzt zunächst ausgeschrieben. Der Ausbau selbst dürfte allerdings nicht vor 2026 erfolgen, so Ortsbürgermeister Michael Detzel (CDU) auf die Anfrage einer Anwohnerin im Verlauf der Einwohnerfragestunde.

Vor Eintritt in die Tagesordnung hatte SPD-Sprecher Jürgen Hust beantragt, den Tagesordnungspunkt zunächst abzusetzen und die Beratung des Straßenausbauprogrammes zu vertagen. Zunächst wolle man die Einwohnerversammlung abwarten, die für Mittwoch, 30. Oktober geplant ist. Die Ratsmehrheit lehnte diesen Wunsch jedoch ab und beschloss das Programm wie vorgelegt. Selbstverständlich werde man sich mit dem Landesbetrieb Mobilität und mit den Verbandsgemeindewerken bei jeder Ausbaumaßnahmen eng abstimmen, hieß es.