Nachdem Anfang August das Unterdorf seine Laurentius-Kirchweih feierte, gibt es jetzt ein unterhaltsames Programm von Eröffnung mit Fassbieranstich, Musik von „DJ Jochen“ sowie der Band „Joyce“ über Kinderkarussell, Verlosungs- und Süßwarenstand sowie einer Vorlese-Aktion der Gemeindebücherei und „Spiel und Spaß“ mit der Gemeinde-Kita bei der Kerwe im „Loschter“ Oberdorf. Eröffnung mit Fassbieranstich ist Freitag, 30. August, um 19.30 Uhr. Danach gibt es Musik mit DJ Jochen. Der Samstag startet mit einer Vorlesezeit (17 Uhr) mit der Gemeindebücherei. Und um 20 Uhr spielt die Band Joyce. Einen ökumenischen Gottesdienst in „pälzer Mundart“ gibt es am Kerwesonntag um 10 Uhr auf dem Kerweplatz. Die Gemeinde-Kita lädt zu Spiel und Spaß von 14 bis 17 Uhr ein. Danach gibt es wieder eine Vorlesezeit. Kerweausklang am Montag findet beim Männergesangverein und Turnverein statt.