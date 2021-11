Germersheims Erster Beigeordneter Sascha Hofmann war von der Nachricht im Wochenspiegel des Pfälzer Tageblatts in der Samstag-Ausgabe der RHEINPFALZ überrascht, dass seine Person von der CDU als Nachfolger von Landaus Oberbürgermeister Hirsch genannt worden sein soll. Der parteilose Hofmann sagt, dass er bisher weder gefragt wurde, noch dass er mit jemanden darüber gesprochen habe, dass sein Name ins Spiel gebracht werden soll. Der promovierte Sprachwissenschaftler und frühere Wissenschaftsmanager wisse nur aus der RHEINPFALZ, dass eine Kommission der CDU sich um einen Nachfolger umschaue. Er fühle sich natürlich geehrt. Gleichzeitig verweist er darauf, dass er sich in Germersheim mit seinem jetzigen Aufgabenbereich sehr wohl fühlt.