An den Förderschulen im Land und wohl auch in Germersheim und Rülzheim herrscht Unruhe, weil es nach dem Willen der Landesregierung zu Versetzungen kommen soll. Hintergrund sei, dass es im Süden des Landes Förderschulen mit einer guten und im Norden mit einer weniger guten Personalausstattung, mit Personalmangel, gibt. Hier soll ein Ausgleich geschaffen werden. Die Förderschule mit Schwerpunkt Sprache in Rülzheim ist derzeit nicht betroffen, aber die Personalplanung der Schulbehörde ADD ist auch noch nicht abgeschlossen, sagte die Konrektorin und kommissarische Schulleiterin Joana Operskalski. Sie wollte sich darüber hinaus weder zum aktuellen Personalstand der Schule im Besonderen, noch allgemein zu dem Thema äußern.

Nur allgemein äußert sich Petra Mohr, Leiterin der Nardini-Schule in Germersheim: „Für uns als Schulgemeinschaft der SFL Kreis Germersheim ist es nachvollziehbar, dass Lehrerüberschüsse im Süden des Landes zugunsten der bestehenden Defizite an Lehrpersonal im Norden durch entsprechende Maßnahmen ausgeglichen werden müssen. Auch im nördlichen Rheinland-Pfalz besteht ein Anspruch auf sonderpädagogische Expertise an Förder- und Schwerpunktschulen.“ Alljährlich werde das Personal an die Schülerzahlen angepasst, weshalb Abordnungen und Versetzungen die Regel seien. Die Fragen, wie viele Lehrer von den möglichen Versetzungen betroffen sind, wie viele Lehrer an der Nardini-Schule wie viele Schüler betreuen und wie die Stimmung im Kollegium ist, lässt Mohr offen.