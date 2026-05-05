Ein 31-jähriger Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich an der Schulter bei einem Ausweichmanöver mit einem Nutria. Gestern Nachmittag gegen 16 Uhr kreuzte ein Nutria den Radweg „Am Königsbrückl“ bei Hagenbach. Der überraschte Radfahrer erfasste der Nutria und stürzte selbst zu Boden. Hierbei verletzte sich der Mann an seiner Schulter, sodass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach Polizeiangaben blieb das Tier wohl unverletzt, es zog sich in den Fluss zurück und schwamm davon.