Besonders in den Abendstunden und am Wochenende ist die Alte Schiffbrückenstraße zugeparkt. Fäkalien und Müll liegen am Straßenrand. Germersheim will aktiv werden.

Die Alte Schiffbrückenstraße wird von Germersheimern auch gerne Nussbaumallee genannt. Viele Walnussbäume säumen die Straße entlang des Hochwasserdeichs der Queich. In früheren Jahren wurde die Ernte beziehungsweise die Erlaubnis zur Ernte der Nussbäume von der Stadt versteigert, bis manche Bewohner sich einfach bedienten und die, die bei der Versteigerung Geld gezahlt hatten, leer ausgingen. Doch nicht deswegen hat die Straße seit vergangenem Jahr einen schlechten Ruf, sondern wegen dort abgestellter Sattelzüge.

Auflieger der Sattelzüge werden abgestellt und bei Bedarf wieder geholt. Foto: Ralf Wittenmeier

Sattelzüge und Notdurft

Gerade versucht ein Sattelzug, wieder in die Alte Schiffbrückenstraße einzubiegen, doch für ihn ist kein Durchkommen mehr. Der Grund: Die rechte Straßenseite ist komplett zugeparkt und auf der linken Straßenseite hat sich ein Sattelzug hingestellt. Die Lücke für die Durchfahrt für einen Lkw ist zu schmal. Schon ein Transporter mit Hänger hätte Schwierigkeiten. Und es sind nicht nur die abgestellten Lkw und Auflieger, die ärgerlich sind.

Die Fahrer hinterlassen nicht nur Müll entlang der Straße. Deckung bieten die abgestellten Auflieger. Foto: Ralf Wittenmeier

Es sind auch die Hinterlassenschaften der Fahrer, die sich entlang der Grünfläche neben der Straße ansammeln. Essensreste, Verpackungen, Plastiktüten und feuchte Tücher, da einige Fahrer dort auch ihre Notdurft verrichten. Verantwortlich für die Straßenreinigung ist eigentlich der Grundstückseigentümer in direkter Nachbarschaft. In dem Fall eine Familie, die dort mit ihren Pferden lebt. Mehr als einmal hat sich Judith Krömeke deswegen in sozialen Netzwerken wie Facebook über das Verhalten der Fahrer und das Zuparken beschwert. Bislang erfolglos.

Für die Anwohner ist das nicht angenehm. Foto: Ralf Wittenmeier

Verdrängung von Problem

Nun kommt Bewegung in die Sache. „Wir werden ein Parkverbot verhängen“, sagt Sascha Hofmann, Beigeordneter der Stadt Germersheim. Es sei das gleiche Problem wie in der Lombardinostraße. Die Spedition dort schließe irgendwann ihren Hof, dann würden die Lkw-Fahrer sich Parkplätze suchen. In der Lombardinostraße sei inzwischen ein Parkverbot verhängt, nun folge die Alte Schiffbrückenstraße. Auch werde die Lombardinostraße regelmäßig kontrolliert, ob das Parkverbot auch eingehalten wird. „Es ist nur eine Verlagerung des Problems“, verdeutlicht Hofmann. Es sei das gleiche wie einst im US-Depot. Besser sei es dort erst geworden, als das Depot Park- und Rastplätze für die Fahrer geschaffen hatte.

XPO Logistics hat seinen Sitz auf dem Gelände am Ende der Lombardinostraße. Foto: Ralf Wittenmeier

XPO-Geschäfte laufen gut

Dusch- und Toilettenmöglichkeiten soll es bei der Spedition XPO Logistics am Ende der Lombardinostraße auch geben. Das besagen zumindest einige Einträge von Lkw-Fahrern in sozialen Netzwerken zum Unternehmen, die teils lobend, teils negativ ausfallen. Was fehlt, sind Abstellmöglichkeiten für Auflieger und Rastmöglichkeiten für die Sattelzüge und ihre Fahrer. Denn der Platz dort reicht nicht aus. Die Spedition ist auf dem ehemaligen Gelände des Yves-Rocher-Lagers zuhause. Dort wurden nach dem Abriss der ehemaligen Lagerhallen die neuen für XPO gebaut. Gelagert werden darin RHEINPFALZ-Informationen zufolge Produkte der Marke Coca-Cola. Die Niederlassung in Germersheim gehört zur XPO Transport Solution Germany GmbH, die wiederum Teil der XPO Logistics Europe Gruppe ist. Der Mutterkonzern wurde 1989 in Michigan gegründet und firmiert seit 2011 unter XPO Inc. in Greenwich im Bundesstaat Connecticut. Der Umsatz des Mutterkonzerns im Geschäftsjahr 2025 wird mit rund 7 Milliarden Euro angegeben und der Gewinn mit etwa 274 Millionen Euro. Auf eine Anfrage hat XPO Deutschland nicht reagiert.