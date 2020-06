Bei den Minfelder Störche haben dieses Jahr nur zwei Jungen überlebt. Die anderen Storchenküken sind gestorben.

Auf den beschwerlichen Weg hoch zum Storchennest im Nonnenhorst beim Angushof in Minfeld haben sich auch in diesem Jahr wieder Christian Reis von der Aktion Pfalzstorch und Lena Weber, die Storchenbeauftragte für Minfeld, gemacht. Zwei Jungstörche mussten beringt werden.

Das sind in diesem Jahr allerdings die einzigen überlebenden Jungen. Die Eisheiligen haben der Storchenpopulation stark zugesetzt. Die Kombination aus Dauerregen und Temperatursturz ist für größere Storchenküken oft tödlich. Sie sind zu groß, um noch unter den Elterntieren Schutz zu finden. Das Gefieder ist aber noch unfertig, es saugt sich mit Wasser voll und die Küken können darin erfrieren.

Deshalb starben ein Jungstorch im Nonnenhorst und drei Jungstörche im Nest am Dierbach, so Ortsbürgermeister Martin Volz zur RHEINPFALZ. Zudem blieb das Nest in der Hauptstraße in diesem Jahr verwaist.