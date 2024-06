Die FWG kam bei der Wahl am Sonntag auf 56,4 Prozent der Wählerstimmen und hat weiterhin neun Sitze im Rat. Das Mandat, das die CDU bisher hatte, konnte sich die SPD sichern: Sie schaffte es auf 43,6 Prozent wird künftig mit sieben anstatt wie bisher mit sechs Sitzen vertreten sein. Die CDU trat nicht zur Wahl an.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter