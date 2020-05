Aktuell gibt es im Landkreis nur einen bestätigten am Coronavirus-Infizierten. Das teilt die Kreisverwaltung am Mittwoch, Stand 12 Uhr, mit. Dem stehen 142 am Virus Gesundete gegenüber. Bislang gab es fünf Personen, die aufgrund ihrer Vorerkrankungen und des Virus’ gestorben sind. Seit Ausbruch der Pandemie sind 148 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Vor einer Woche gab es noch 17 positiv getestete Menschen, 125 Gesundete und insgesamt 147 auf das Virus getestete Menschen.

