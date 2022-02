So unterschiedlich PoC-Tests und PCR-Tests sind, so unterschiedlich sind eine Absonderungs- und eine Genesenenbescheinigung. Für Genesene kann das ärgerlich werden.

Wieder einmal sind es die kleinen Dinge, die den Unterschied ausmachen. Wer corona-positiv getestet wurde und in Absonderung geht, sollte an die Zeit nach der Infektion denken. Denn der Unterschied zwischen einer Absonderungsbescheinigung und einer Genesenenbescheinigung ist nach Angaben der Kreisverwaltung Germersheim bedeutend. Wer bei einem an einer zertifizierten Teststelle durchgeführten PoC-Test positiv getestet wird, muss umgehend zehn Tage in Quarantäne gehen. Der Tag des Testes zählt dabei aber nicht mit. Nach dem siebten Tag der Isolation kann ein negatives PoC-Testergebnis die Absonderung beenden, sofern die betroffene Person zuvor 48 Stunden lang symptomfrei war. So ist nach Angaben der Kreisverwaltung die geltende Regel.

Wichtig für Impfstatus

Doch ein positiver PoC-Test verpflichtet zur Absonderung und am Ende kann vom Gesundheitsamt eine Absonderungsbescheinigung angefordert werden. „Eine Absonderungsbescheinigung entspricht jedoch nicht einer Genesenenbescheinigung“, heißt es in der Mitteilung des Kreises. „Für einen Genesennachweis muss zwingend ein positiver PCR-Test zu Beginn der Infektion vorliegen.“ Liege kein positives PCR-Ergebnis vor, dürfe weder das Gesundheitsamt einen Genesenennachweis erstellen, noch könne in einer Apotheke ein digitales Genesenenzertifikat ausgestellt werden. So ist dem Kreis zufolge „gegenwärtig die Rechtslage, an die sich das Gesundheitsamt halten muss“. Dabei habe nur ein Genesenenzertifikat bei beispielsweise dem Thema Impfstatus Gültigkeit. Nur eine Absonderungsbescheinigung reiche dafür nicht aus. Jeder Infizierte, der einen Genesenennachweis haben möchte, müsse sich während seiner Infektion selbstständig um eine PCR-Testung kümmern. Dazu könne der Infizierte beispielsweise eine PCR-Teststation aufsuchen oder sich über seinen Hausarzt testen lassen. Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass „vorab mit der Teststelle die Kostenfrage geklärt werden sollte“.

Ärger hat Gesundheitsamt

Für Landrat Fritz Brechtel (CDU) ist das „alles in allem eine verwirrende und absolut unbefriedigende Rechtslage. Wer das nicht weiß, hat nach überstandener Infektion ein Problem und ist – ich meine zu Recht – stinkesauer. Die derzeit geltende Regelung führt nur zu Unverständnis und vor allem zu Unmut“. Brechtel hat sich laut Kreismitteilung an Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) gewandt mit der Bitte, dieses Problem schnell und nachvollziehbar zu lösen. In seinem Schreiben skizziert Brechtel die Problemlage und betont, dass „sich der Ärger, wenn ein Genesenenbescheid nicht ausgestellt werden darf, wieder einmal beim Gesundheitsamt entlädt, obwohl die Mitarbeiter gar nichts für die rechtlichen Vorschriften können“. Klärung sei notwendig, da absehbar sei, „dass zudem bei der sich aufbauenden Pandemiewelle die PCR-Testkapazitäten für die Diagnostik bei der Normbevölkerung nicht mehr ausreichen wird“, heißt es weiter.