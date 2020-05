Das Corona-Virus wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht über Trinkwasser übertragen. Aber Wasserleitungen in Gebäuden, die aktuell wegen der Coronakrise nicht genutzt werden, können zu Keimschleudern werden. Germersheimer Gesundheitsamt rät, länger unbenutzte Leitungen erst gründlich zu spülen.

Das Umweltbundesamt gibt Entwarnung und schätzt eine Verbreitung des Virus über das Trinkwasser als höchst unwahrscheinlich ein. Das Gesundheitsamt Germersheim weist jedoch auf einen anderen Aspekt hin. Wenn Gebäude oder Gebäudeeinheiten wie Wohnungen und Einrichtungen eine längere Zeit nicht genutzt werden (beispielsweise Betriebe, Schulen, Ferienwohnungen, Hotels, Geschäfte, Fitnessstudios, Vereinsheime), steht Wasser in den Leitungen. Wenig genutzte Armaturen und Leitungen können dann innen verkeimen.

In diesen Fällen, so das Gesundheitsamt, muss die Trinkwasser-Installation in den vorübergehend ungenutzten Leitungen entweder gespült oder stillgelegt werden, um die Verkeimung des Wassers zu vermeiden. Manche Trinkwasser-Installationen verfügen über zeitgesteuerte Spülvorrichtungen. Diese Einrichtungen müssen geprüft und gewartet werden. Wenn so eine Ausrüstung nicht vorhanden ist, sollte von Hand gespült werden – also länger Wasser, wenn möglich heißes, laufenlassen, und die Spülung dokumentiert werden.