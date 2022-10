Am Sonntagabend wurde durch Beamte der Polizei Germersheim eine Geschwindigkeitsmessung zur Überwachung der Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer in der Zeughausstraße in Germersheim durchgeführt. Innerhalb einer halben Stunde konnte lediglich ein Geschwindigkeitsverstoß festgestellt werden. Hierbei wurde ein Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometer gemessen.