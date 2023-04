Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch der erfahrenste Logistiker kann sich noch von spektakulären Aufgaben begeistern lassen. So geschehen am Montag an der RoRo-Rampe des Wörther Hafens, wo zwei Aschesilos für die Papierfabrik Palm umgeschlagen wurden. Für den Laien gibt es Erklärungshilfen aus der Küche.

„Das ist schon eine Abwechslung zum Tagesgeschäft“, freut sich Contargo-Betriebsleiter Richard Lagger. Ebenso erinnert er sich gerne an den Umschlag der „Windräder,