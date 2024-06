Der neue Festorganisator zieht eine durchwachsene Bilanz. Das ist vielleicht nicht nur dem Wetter geschuldet.

So viel los wie in den vergangenen beiden Jahren als das Wetter besser war und die Leute nach Corona „ausgehungert“ waren, war Freisbachs Fest der Feste, das Parkfest am Wochenende nicht. Wobei am Freitagabend laut Festorganisator Sebastian Böck viel los war, „besser als erwartet“. Dazu habe nicht zuletzt die Deutschrock-Band „Made in Germany“ beigetragen.

Am Samstag hingegen habe es den ganzen Tag über geregnet, nur zur offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Jochen Ricklefs habe es kurz aufgehört. Folglich waren kaum Festbesucher da, „nur abends war ein bisschen was los“, so Böck. Obwohl man zwei Tage vor dem Fest, als die Wetterlage sich abzeichnete, kurzfristig entschieden habe, ein Zelt aufzubauen, damit die Besucher im Trockenen sitzen können. Außerdem sei kurzfristig am Samstagabend zum Champions-League-Finale ein öffentliches Kigge-Gugge anberaumt worden. Für Musik und Stimmung gesorgt habe die Band Posa, die für „Smoking Axe“ eingesprungen sei, die absagen musste.

„Wir haben das Beste draus gemacht“

Dank gutem Wetter so „richtig gut“ war laut Böck der Sonntag, und zwar von vormittags bis abends. Am Nachmittag sei nicht nur das Kaffee-und-Kuchen-Angebot gut angenommen worden, sondern auch der Auftritt der Schulband Undercover der Weizsäcker-Realschule in Germersheim. Böcks Bilanz: „Das Wetter hat uns reingekrätscht, aber wir haben das Beste draus gemacht.“

Dieses Parkfest war die Premiere für den neuen Cheforganisator Sebastian Böck, der zusammen mit seiner Frau und zwei Freunden nun verantwortlich ist, nachdem Alex Kessel das Amt nach 13 Jahren abgegeben hat, aber weiterhin beratend zur Seite stehe. Sind Neuerungen geplant? Nun, so Böck, der dem Orgateam seit 2017 angehört, seine Frau hatte die Idee gehabt, sonntags Schulbands auf dem Parkfest eine Bühne zu geben. Der Auftakt sei gelungen. Ob und welche Veränderungen eventuell noch anstehen, sei offen.