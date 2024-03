Der Zuwachs an Gewerbesteuer, den die Stadt Wörth für die Jahre 2023/24 zu erwarten hat, ist deutlich niedriger als zunächst berichtet. Statt insgesamt 28 Millionen Euro sind es nur 14 Millionen Euro. Wegen eines Übertragungsfehlers habe er falsche Zahlen übermittelt, so Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD). „Wir haben in Summe der Nachzahlung 2023 und der Vorauszahlung 2024 rund 14 Millionen Euro Mehreinnahmen an Gewerbesteuer“, so Nitsche jetzt. Ausgeben kann davon die Stadt Wörth aber letztlich nur grob geschätzt etwa ein Drittel, also knapp 5 Millionen Euro. Denn zwei Drittel ihrer Steuerkraft muss sie als Umlagen abführen. Neben der viel diskutierten Kreisumlage gehören dazu die Gewerbesteuerumlage und die Finanzausgleichsumlage.

Der mit Abstand größte Gewerbesteuerzahler der Stadt Wörth ist Daimler Truck. Wie viel Steuer jedes Unternehmen genau zahlt, unterliegt dem Steuergeheimnis.