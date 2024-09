Deutschlandweit nahmen die Ehrenamtlichen des Kinder- und Jugendtelefons (KJT) im Jahr 2023 120.271 Anrufe von Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 20 Jahren an. Etwa 7000 bis 8000 dieser Anrufe, bei der Kinder und Jugendliche die „Nummer gegen Kummer“ 116111 wählen, erreichten die Standorte in Speyer und Germersheim, für die nun neue Berater ausgebildet werden

„In Germersheim sind wir zur Zeit 18 Berater, mindestens acht Neue möchten wir nun bei der im November beginnenden Ausbildung dazu gewinnen“ berichtet Katja Pilling vom Kinderschutzbund Germersheim, die dass dortige Kinder- und Jugendtelefon seit 2015 betreut. Auch Pilling selbst durchlief bereits im Jahr 2006 die fundierte Schulung, die den angehenden Beratern unter anderem Theorie und Methoden der Beratung, entwicklungspsychologische Grundlagen sowie verschiedene Techniken der Gesprächsführung mit systematischem Ansatz vermittelt.

„Es geht aber auch um Selbstreflexion, Selbsterfahrung und persönliche Weiterentwicklung“ erklärt Pilling zur Ausbildung, die etwa 80 Schulungsstunden beinhaltet, vom Ministerium für Integration Familie, Kinder und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz gefördert wird und 100,- Euro Teilnehmergebühr kostet. Vorbereitet werden die Teilnehmer in der Ausbildung auf ihre kommende Aufgabe als KJT-Berater, bei der sie sich ehrenamtlich und verantwortungsbewusst engagieren, in dem sie Kindern und Jugendlichen in allen Anliegen beistehen und mit ihnen gemeinsam Lösungsansätze entwickeln.

Mindestens zwei Dienste pro Monat

Jeder Berater muss nach seiner Schulung pro Monat mindestens zwei Dienste à zwei Stunden übernehmen. Während dieser Dienste, wird er oder sie von Kindern und Jugendlichen kontaktiert, die in ihren Anrufen meistens psychische oder die Gesundheit betreffende Themen ansprechen. „Nach diesen zwei Themenschwerpunkten sind es Fragen zur Sexualität, zu Partnerschaft und Liebe, aber auch Probleme in der Familie, die unsere Anruferinnen und Anrufer hauptsächlich beschäftigen“ beschreibt Katja Pilling.

Sie verweist dabei auch auf die sogenannten alternativen Kontaktversuche, „tatsächlich sind das die überwiegende Anzahl der Anrufe, die uns erreichen“ so Pilling und erklärt, „diese Anrufe sind sehr wichtig, weil die Kinder und Jugendlichen, teilweise auch aus einer Gruppe heraus unser Nummer gegen Kummer testen und schauen, wie wir am Telefon reagieren. Sie merken dabei, dass sie uns immer anrufen können, ganz egal welches Thema sie belastet“. So würden die Berater in diesen alternativen Kontaktversuchen unter Beweis stellen, dass sie beispielsweise auch für lustige Themen zu haben sind in dem sie eine fiktive Pizzabestellung annehmen und zeigen ihren Anrufen so, dass sie für ernste Themen und Probleme die richtigen Ansprechpartner sind.

Kontakt

Weitere Informationen und Anmeldung unter: Kinderschutzbund Kreisverband Germersheim, Waldstr. 5, 76726 Germersheim, Ansprechpartnerin Kinder- und Jugendtelefon: Katja Pilling, E-Mail: kjt@kinderschutzbund-germersheim.de, Telefon 07274 8847, Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr.