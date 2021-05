Eltern brauchen einen Überblick, wie viel Zucker ihre Kinder den Tag über essen. Nur so können sie darüber entscheiden, ob die Schokolade am Abend in Ordnung geht.

Das Problem ist nicht unbedingt die Schokolade. Das Problem ist der Zucker, der in vielen Lebensmitteln quasi „versteckt“ ist. Versteckt, weil er unter falschen Namen wie „Agavendicksaft“ daherkommt. Und versteckt, weil man ihn dort nicht unbedingt erwartet – zum Beispiel in der Tiefkühlpizza. Kinder essen in Westeuropa drei Mal mehr Zucker als die WHO empfiehlt. Aber all das ist bekannt, die Folgen auch. Es wird Zeit, Konsequenzen zu ziehen.

Zugegeben: Im Alltag einer Familie lassen sich alle Zuckerfallen nur schwer umgehen. Aber dort entscheiden die Eltern, was ihre Kinder (und sie selbst) essen und wie sehr sie auf den Zuckerkonsum achten müssen. Die Menschen sind da sehr verschieden. Dazu müssen die Eltern aber wissen, wie viel Zucker ihr Kind insgesamt den Tag über isst. Was die Kita betrifft, ginge das ganz einfach: Null Zucker ist möglich und sollte deshalb eine Regel mit nur einer Ausnahme sein: frisches Obst.